Les blouses blanches se croisent les bras

Il en a ras-le-bol et tient à le faire savoir. Des Cliniques Saint-Luc à Woluwe à la Croix jaune et blanche des ASD de Mons Borinage, le personnel de différentes institutions, sur Bruxelles et en Wallonie, mène des actions. Il dénonce notamment la destruction des solutions de fin de carrière, la commercialisation de la santé, la pénurie de personnel... Le mouvement débute aujourd'hui et sera relancé tous les mardis.