Les bombes sociales lancées par Kris Peeters

Une proposition du Voka

Pour le Voka, il s’agissait alors de supprimer les barèmes liés à l’ancienneté, et les remplacer par un système de rémunération lié à d’autres critères, comme la productivité, et ce à partir d’un certain niveau d’ancienneté. La proposition du Voka avait pour but d’éviter le licenciement des travailleurs âgés, dont le salaire trop élevé n’est plus en lien avec leur productivité. "Pas question, dit la FGTB, qui se demande en quoi cela créera des emplois. "Le saut d’index n’a pas suffi, ils veulent aller encore plus loin", s’insurge le syndicat. "Le système de barémisation est un système transparent, connu de tous et objectif. Au plus vous accumulez de l’expérience, au plus votre salaire augmente car vous avez acquis un know how qui est exploité par l’entreprise. Demain, on va se diriger vers un système flou, pas du tout transparent et encore moins objectif."