Les bonus pour les travailleurs se sont tassés en 2020

La prime bénéficiaire et le bonus salarial ont continué à progresser dans les entreprises en 2020, même si les montants distribués se sont tassés.

Les formules collectives de rémunération variable continuent de séduire nombre d’entreprises et de travailleurs. La prime bénéficiaire, instaurée en 2018, et le bonus salarial collectif (dit CCT 90), qui existe depuis 2009 déjà, ont continué leur progression au premier semestre 2020. C’est ce que montrent les chiffres de SD Worx, fournisseur de services RH. Les montants moyens versés n’augmentent toutefois pas et ce, même s’ils sont basés sur les bénéfices de 2019, année pré-Covid.