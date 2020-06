Les chefs d'entreprises retrouvent le moral

Le climat des affaires s'est le plus vivement raffermi dans les services aux entreprises, qui avaient été les plus durement touchés par la crise du Covid-19. "Dans le commerce, la reprise, certes bien visible, est plus progressive, à la fois en termes de timing et de vigueur." Si le moral des chefs d'entreprise s'est aussi nettement redressé dans la construction, cette progression a en revanche été plus modérée ce mois-ci dans l'industrie manufacturière, explique la BNB qui conclut que "l'amélioration déjà observée en mai pour les prévisions à un horizon de trois mois se renforce et se reflète ce mois-ci dans l'appréciation de la situation actuelle".