Les chèques "commerce local" popularisés par la crise

De plus en plus de communes élargissent leurs aides au commerce local par des chèques solidaires.

"Pep’chèques", "Bons Go to Herve", "C Bon pour le local"… peu importe le nom, le but reste le même: un chèque de 10, 15, 20 euros payé entièrement ou en partie par une commune afin d’encourager ses habitants à consommer local. Ce système de bons d'achat n’est pas nouveau, mais la crise sanitaire l’a popularisé. "Il s’est amplifié et élargi avec la crise… il s’est véritablement installé", observe le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI). De nombreuses villes belges – parmi lesquelles Pepinster, Herve, Charleroi, Verviers, Lasne, Ans, Blégny, Court-Saint-Etienne… – complètent par ces actions de communication les aides à destination de leurs commerçants (suppression des taxes sur les enseignes et les terrasses…).