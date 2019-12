Les chiffres de cessations d'activité inquiètent

Le SNI pointe l'augmentation de 6 % du nombre de cessations et de faillites sur un an. Heureusement, 119.246 nouveaux entrepreneurs ont lancé leur affaire cette année...

• Le nombre de cessation d’activité et faillites a augmenté de 6% cette année, avec 89.208 arrêts . 50.460 entrepreneurs ont mis la clef sous le paillasson en Flandre (+7%), 26.388 en Wallonie (+3 %) et 11.714 à Bruxelles (+7 %). Rappelons qu' après onze mois, 10.676 entreprises ont fait faillite en 2019 en Belgique, ce qui est déjà plus que sur l'ensemble de l'année dernière. Les chiffres annuels de Graydon seront connus dans les prochains jours.

Les secteurs les plus durement touchés? Le commerce de détail, les services, la construction et l’horeca. "Ce sont aussi les secteurs les plus touchés par les coûts élevés de personnel et où les marges sont les plus réduites", relève le SNI. À noter que certains secteurs, comme les professions libérales et les ASBL, peuvent désormais déposer le bilan, ce qui pèse sur les chiffres. A noter aussi, une volonté de certains tribunaux d’opérer un nettoyage parmi les sociétés dormantes.