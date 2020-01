Les comptes d'épargne toujours très populaires

13 milliards d’euros en plus en 2019 malgré des taux au plancher.

L’argent frais déposé sur les comptes d’épargne a atteint en 2019 son plus haut niveau en six ans .

Malgré la faiblesse historique des taux offerts sur les livrets d’épargne, ces derniers sont plus populaires que jamais. Les avoirs détenus sur les comptes d’épargne réglementés se sont accrus de 13 milliards d’euros en 2019 , selon les chiffres que nous ont fournis une dizaine de banques. Au total, l’épargne déposée dans ces banques se monte désormais à près de 260 milliards d’euros .

Cet afflux d’argent frais sur les livrets d’épargne s’explique par plusieurs raisons. Les ménages, qui ont vu leur revenu s’améliorer sensiblement l’an dernier (+2,2% par habitant), ont eu tendance à en épargner une part plus importante. Ainsi, selon la Banque nationale de Belgique (BNB), les Belges ont épargné 13,2% de leur revenu en 2019, contre 11,9% en 2018 .

Le livret d’épargne a bénéficié aussi du moindre attrait de certains placements alternatifs en raison de la baisse des taux d’intérêt à long terme. Actuellement, de nombreux comptes à terme, obligations et bons de caisse ne rapportent pas plus, ou à peine, que les comptes d’épargne.

Compte d’attente

Certains épargnants utilisent donc leur livret comme un compte d’attente. Ils y déposent le produit des obligations, comptes à terme et bons de caisse arrivés à échéance en attendant une remontée des taux.

Par ailleurs, le livret d’épargne continue à profiter de ses atouts traditionnels que sont la sécurité, la disponibilité et l’exonération fiscale. Ainsi, les avoirs d’épargne sont protégés jusqu’à 100.000 euros, peuvent être retirés à tout moment et produisent des intérêts exonérés du précompte mobilier jusqu’à 990 euros. "Et puis, les épargnants très prudents continuent à préférer le compte d’épargne malgré sa faible rémunération", indique-t-on chez Belfius.