Les cours particuliers peuvent être exonérés d'impôts

C'est la rentrée! Vous êtes prof? Ou vous cherchez des cours particuliers pour votre enfant? Ces séances peuvent être exonérés d'impôts via les 500 euros défiscalisés.

Les 500 euros défiscalisés, vous vous en souvenez?

L'idée: permettre aux personnes travaillant à plus de 4/5 ou aux pensionnés de se constituer un revenu complémentaire de 500 euros par mois (avec un plafond de 6.000 euros par an) libre de taxes. Et ce via des prestations dans le secteur associatif, des coups de main entre citoyens ou par l’entremise d’une plateforme agréée d’économie dite collaborative. Bref, en donnant un petit coup de main au club de football local, en taillant la haie de la voisine ou en livrant des repas à domicile.

→ Lire aussi: Les 500 euros défiscalisés passent par internet

A cette liste, on peut y ajouter les cours particuliers. C'est ce qu'à tenu rappeler Maggie De Block, lors de la rentrée scolaire. Ainsi, donner des cours particuliers peut à présent se faire de manière officielle, non taxée et sans charge administrative excessive.

Vaincre le travail au noir

Vue en plein écran ©BELGAIMAGE

Le nouveau régime permet aux parents et aux élèves qui cherchent de l'accompagnement extrascolaire pendant l'année de trouver des personnes pour assurer un tel accompagnement. Jusqu'ici, "c'était assez laborieux car cette activité était fortement taxée et les charges administratives, très lourdes", insiste la ministre de la Santé. "De ce fait, bon nombre de personnes s'abstenaient et d'autres donnaient des cours particuliers au noir".

Les revenus provenant de ces cours particuliers peuvent être déclarés grâce à une application en ligne (sur www.activitescomplementaires.be). Les revenus complémentaires inférieurs à 6.130 euros par an sont exonérés de charges.

24 Belges déclarent déjà