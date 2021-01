Les demandes de crédits plombées par la crise

La demande de nouveaux crédits a diminué de 17,8% en 2020. Les défauts de paiement, eux, ont baissé grâce aux facilités accordées par le gouvernement et le secteur financier.

C’est surtout au cours du premier confinement, au printemps dernier, avec la fermeture obligatoire des magasins physiques et les autres mesures restrictives imposées afin d’endiguer la propagation du virus, que la demande de crédits s’est effondrée.

Léger mieux à partir de l'été

En avril, la Centrale a enregistré près de 70% de prêts à tempérament et d’ouvertures de crédit de moins qu’au cours du même mois un an auparavant. À partir de l’été, le processus d’octroi de crédits s’est peu à peu relancé, sans pour autant approcher son niveau normal. Sur une base annuelle, les ouvertures de crédit ont accusé un recul de 29,6% et les prêts à tempérament de 18,7%.