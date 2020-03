Les élections sociales se tiendront du 16 au 29 novembre

Organisées tous les quatre ans, les élections sociales permettent aux travailleurs de désigner leurs représentants au sein des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT). En pleine propagation du coronavirus en Belgique, les représentants des patrons et des travailleurs avaient estimé la semaine dernière que le climat n'était pas propice à une campagne électorale, encore moins à un scrutin.