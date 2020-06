"Les entités fédérées pourraient économiser 200 millions d'euros"

"La stratégie d' augmenter la durée du portefeuille n'a pas eu comme effet néfaste une diminution moindre des charges d'intérêt comme dans d'autres pays. Ça nous conforte dans le fait que c'était la bonne stratégie ", note Alexandre De Geest, administrateur général de l'administration de la Trésorerie. "Cette stratégie d'allongement était là pour limiter les risques, et cette année un risque est arrivé. La Banque nationale prévoit une hausse d'environ 10% du déficit. Nos besoins de financement augmenteront fortement. L'allongement de la dette permet d'avoir des montants à financer chaque année nettement plus faibles qu'avec d'autres stratégies."

Montant record

Ainsi, si la dette augmente en valeur absolue, le coût de cette dette baisse. "Cela permet d'absorber le choc sans trop de difficultés et d'assurer le financement de l'État à des coûts en ligne avec ce qu'on avait précédemment." Les interventions massives de la BCE sont aussi saluées. "Heureusement que la BCE est intervenue" pour racheter de la dette d'État, souligne Alexandre De Geest. "Il faudrait aussi que l'inflation reste positive et s'approche des 2%, voire passe au-dessus. La BCE peut créer de l'inflation en maintenant les taux d'intérêt bas, c'est doublement important", précise Jean Deboutte, directeur de l'Agence fédérale de la dette.

En 2020, le Trésor estime ses besoins de financement à 60,35 milliards d'euros (contre 34,7 milliards d'euros en 2019) . C'est un record, c'est plus que les 57,34 milliards levés en 2008 lors de la crise financière. Le Fédéral a besoin de 40 milliards pour financer son déficit budgétaire et de 19 milliards pour refinancer les obligations arrivant à échéance. Le Trésor a déjà emprunté 31,2 milliards à long terme depuis le début de l'année. C'est 64% du montant qu'il souhaite lever sur l'ensemble de l'année avec des obligations linéaires (olo). L'agence de la dette peut emprunter à très bon marché grâce aux taux très bas.

Économies possibles?

L'Agence de la dette a, en marge de ses opérations, réalisé une étude montrant que si les Régions et Communautés se financent via elle, cela permettrait des économies en charges d’intérêts, principalement parce que le taux que l'Agence obtient est plus faible. Avec la dette de 63,2 milliards d'euros des Régions et Communautés, 200 millions d’euros d’économies annuelles, en charges d’intérêts, seraient possibles.