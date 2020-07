Les entreprises européennes sur la défensive

Il y a de l'orage dans l'air. Les conséquences de la crise se font sentir auprès des sociétés européennes interrogées par BDO (31 entreprises sur les 244 interrogées sont implantées en Belgique). Sans surprise, c'est le secteur du transport qui est le plus affecté, suivi par les services aux entreprises et l'industrie.

Si 39% des entreprises interrogées se disent fortement touchées par la crise, Koen Claessens, associé chez BDO, en charge du département risque et assurance, souligne que " la Belgique n’est pas un des pays européens les plus ébranlés en raison du poids peu élevé de son industrie . "

Objectifs défensifs

La moitié des cadres consultés pensent que l'économie en Europe va se détériorer au cours des six prochains mois. L'objectif principal du moment sera donc de maintenir le personnel et la clientèle actuels. L'accent sera mis sur la maîtrise des coûts et l’investissement dans des produits déjà existants pour pouvoir se relever progressivement de la crise. " Les priorités des entreprises sont passées d’objectifs de croissance, d’acquisition et d’expansion à des objectifs de réduction des coûts et des risques ", poursuit Koen Claessens. Si en 2019, 35% des entreprises visaient encore la croissance, elles ne sont plus que 20% aujourd'hui.