Les entreprises paieront plus du tiers de la taxe comptes-titres

Or, d'après les estimations du SPF Finances basées sur des chiffres de la Banque nationale, les entreprises non financières belges détenaient, en 2019, 717,4 milliards d'euros d'investissements. L'administration estime qu'environ 15% de ce montant, soit 107,61 milliards d'euros, sont détenus sur des comptes-titres de plus d'un million d'euros. En appliquant le taux de la taxe, à savoir 0,15%, à ce montant estimé, on obtient des recettes présumées de 161,4 millions d'euros.