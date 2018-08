Les entreprises passent plus rapidement à la caisse

Le doublement (en 2017) puis le triplement (en 2018) de l’amende en cas de paiement tardif de l’impôt ne sont pas passés inaperçus. En 2017, les versements anticipés ont bondi de quelque 2,2 milliards. Un score que le cru 2018 a déjà battu à plate couture: au premier semestre, les versements anticipés sont passés de 7,65 à 10,22 milliards, soit une progression de 33,53% sur un an. La question est: combien de temps cela va-t-il durer?

Sacrés versements anticipés! Ils en ont joué, des tours, au gouvernement Michel, façon montagnes russes. En 2015 et 2016, catastrophe: ils figurent en tête de la liste des suspects accusés de creuser d’énormes trous dans les recettes fiscales, à coups de centaines de millions d’euros. En 2017, voilà qu’ils rapportent subitement 2,2 milliards de plus que prévu – il faut dire qu’entre-temps, le Fédéral a doublé la sanction venant frapper les entreprises et indépendants s’acquittant tardivement de leur dû, faisant passer le taux de l’amende de 1,125% à 2,25%.

Et en 2018? Cette année, la réforme de l’impôt des sociétés a pris son envol, faisant baisser le taux de l’Isoc de 33,99% à 29,58% (et même 20,4% pour les PME). Parmi les contreparties, on retrouve un triplement de l’amende lié aux versements anticipés, valsant de 2,25% à 6,75%.

Un bond de 2,6 milliards

De quoi expliquer la forme olympique que tiennent les versements anticipés. En mai dernier, le ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) pouvait fanfaronner: le premier trimestre du cru 2018, à la date de l’échéance du 10 avril, se soldait par une évolution des versements anticipés de 42,5% sur un an, soit un bond de 2,1 milliards.

Si vous êtes quelque peu versés en versements anticipés, vous savez que ceux-ci courent de trimestre en trimestre, affichant quatre échéances annuelles. Et que la seconde d’entre elles est fixée au 10 juillet. Trois mois plus tard, le grand argentier dispose-t-il toujours de motifs de se réjouir?

14,14 milliards € Pour 2018, le gouvernement Michel table sur 14,14 milliards de rentrées fiscales à la rubrique "versements anticipés".

Absolument: sur les six premiers mois de l’année, les versements anticipés ont ramené 10,2 milliards dans les caisses de l’État, contre 7,7 milliards durant la première moitié de 2017. Soit une évolution de 33,53% sur un an – moins flamboyante que les 42,5% affichés il y a trois mois, mais toujours vigoureuse. Sans surprise, ce sont les entreprises (personnes morales) qui assurent le gros de la tâche, ayant déjà versé anticipativement 9,1 milliards (+38,5%) sur un an. Du côté des indépendants (personnes physiques), la progression est moins fulgurante: +4,3%.

Juste un "one shot"?

Autant de scores à mettre en regard avec les ambitions affichées par le dernier budget ajusté disponible, celui de mars dernier. À cette époque, Michel tablait sur 14,1 milliards de versements anticipés, en hausse de 7,2% par rapport à 2017.

Vous l’aurez compris. Tout ceci a, évidemment, un impact fortement positif sur le budget. La vraie question est: pour combien de temps? L’équipe Michel s’est montrée volontariste. Pour elle, 50% de cette envolée serait structurelle, c’est-à-dire récurrente.

Voilà pour la version optimiste. Qui laisse songeuses les institutions plus prudentes, si pas conservatrices, Bureau du plan et Commission européenne en tête. Pour elles, pas de doute, il s’agit là d’un "one shot": ce que les entreprises ont versé en guise de versements anticipés, elles ne le payeront logiquement plus en "rôle" – les premiers constituant des avances sur l’impôt finalement dû. Et dans ce cas-là, ce sont les budgets des années à venir qui le sentiront passer – c’est l’une des raisons pour lesquelles le Plan estime que le déficit va naturellement se creuser de 2018 à 2021.