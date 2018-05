Les exportations belges menacées par le spectre d'une guerre commerciale

L’assureur-crédit Atradius redoute un ralentissement des exportations belges. En cause, le spectre d’une guerre commerciale déclenchée par les Etats-Unis. L’acier et l’aluminium seraient les premiers secteurs touchés. La construction, enfin, montre d’inquiétants signes de faiblesse.

Les exportations belges n’ont plus le vent en poupe comme ces dernières années. En cause, le spectre d’une guerre commerciale déclenchée par les Etats-Unis contre la Chine qui pourrait miner le commerce mondial. Le constat est posé par Atradius, un des trois grands acteurs de l’assurance-crédit dans le monde, dans ses perspectives semestrielles.

Bien sûr, il n’y a pas encore le feu au lac. Pour cette année, l’augmentation des exportations devrait rester stable à 4,4% contre 4,5% en 2017. Après par contre, les choses pourraient se gâter. Chez Atradius, on table sur une croissance des exportations belges de 3,7% seulement en 2019. On est loin de 2016 lorsque les exportations avaient bondi de 7,5%.

Acier et aluminium

"Il est encore trop tôt pour parler d’une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, les choses se sont d’ailleurs un peu calmées. Mais nous avons vu à quel point les choses peuvent évoluer rapidement", souligne Dimitri Pelckmans, directeur risque chez Atradius Belux. "Les signes précurseurs d’une guerre commerciale sont bel et bien présents et son impact se fera sentir partout dans le monde."