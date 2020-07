Les faillites en Belgique pourraient bondir de 26% en 2021

La crise du Covid-19 est en train de créer une bombe à retardement en matière de défauts de paiement et de faillites, prévient Euler Hermes (Allianz), un des leaders mondiaux de l’assurance-crédit. Actuellement, on traverse une période de calme avant la tempête. Même si l’activité reprend progressivement, Euler Hermes prévoit que le gros des faillites est encore à venir, principalement fin 2020 et lors du premier semestre de 2021.