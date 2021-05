Les faillites font du yoyo

Une tendance marquante est l'ancienneté plus importante des entreprises déclarées en faillite. Actuellement, 13,7% des entreprises déclarées en faillites ont plus de 25 ans. Le phénomène est surtout présent à Bruxelles où 17,7% des faillites concernent des entreprises de plus de 25 ans, contre 9,7% seulement en avril 2020. En Wallonie, les entreprises de plus de 25 ans représentent 16% des faillites contre 10% il y a un an. C'est moins le cas en Flandre avec 12% de faillites d'entreprises de plus de 25 ans contre 11% il y a un an.