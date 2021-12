Les faillites ont quelque peu repris en novembre

Si on compare la période qui va du 1 er avril (début de la crise) au 30 novembre, on constate à peine une différence: 4.455 faillites en 2020 et 4.489 en 2021 (+0,76%).

On n'observe pas non plus de différence notable entre les régions, avec une baisse des faillites, sur les onze premiers mois de l’année 2021, de 18,3% en Flandre, de 18,8% en Wallonie et de 15% à Bruxelles.