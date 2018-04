Les finances des entités fédérées vont se dégrader

Éléments spécifiques

En Communauté française , l’enseignement constitue le principal poste budgétaire. Or, un certain nombre de décisions récentes vont changer la donne. La projection tient compte du cadre du Pacte d’excellence ainsi que d’une croissance annuelle de la population scolaire de 0,2% sur la période 2018-2023.

Par contre, l’impact sur le nombre d’enseignants du passage de 3 à 4 années d’études pour la formation initiale des enseignants des niveaux maternel, primaire et secondaire inférieur, et a fortiori la revalorisation subséquente des barèmes n’ont pas été pris en compte.

À Bruxelles, un certain nombre de mesures fiscales ont été prises en considération. Citons, par exemple, la suppression du bonus-logement, la diminution de 0,5% de l’impôt des personnes physiques via une réduction des centimes additionnels régionaux, ou encore la prime BeHome compensant la hausse du précompte immobilier pour les propriétaires bruxellois. La projection intègre par ailleurs les dépenses pour de grands projets d’investissement comme la rénovation des tunnels et viaducs (72 millions d’euros par an) ou l’extension du métro (150 millions par an).