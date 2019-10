Les finances des hôpitaux, ce fragile édifice en péril

La moindre perturbation peut avoir des conséquences catastrophiques sur la santé financière des hôpitaux, avertit Belfius. Santé qui n’est déjà pas bien brillante: près d’une institution sur trois a fini 2018 dans le rouge. Et ce alors que les défis sont nombreux: vieillissement, investissements et réseaux à constituer.

C’est ce qui s’appelle un classique. Cela fait vingt-cinq ans que la banque Belfius décortique les comptes des hôpitaux en Belgique, afin d’en extraire une analyse sectorielle. Voici donc le cru 2018 de l’étude "Maha", pour "model for automatic hospital analyses", qui s’est penchée au chevet des 44.422 lits répartis dans les 91 hôpitaux généraux que comptait le pays en 2018 . Avec une conclusion claquant comme un avertissement: si la santé financière des hôpitaux s’est légèrement améliorée par rapport à 2017, celle-ci reste éminemment fragile. " La moindre perturbation des revenus peut avoir des conséquences catastrophiques pour le secteur ", écrit Belfius.

Le hic, c’est que ce cap s’annonce difficile à tenir dans les années à venir. D’après le Bureau fédéral du plan, le budget des soins de santé devrait évoluer de 2,5% chaque année afin de coller à l’évolution des besoins. Et à l’horizon 2024, l’écart entre la norme actuelle et lesdits besoins pourrait s’élever à quelque deux milliards d’euros. Pas étonnant dès lors que du côté de l’Inami, on plaide pour une hausse de cette norme. Ce n’est pas tout: les coûts liés au vieillissement ne feront que croître d’ici 2040, mettant sous pression la sécurité sociale.