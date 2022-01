Les fonctionnaires fédéraux auront le droit à la déconnexion

À partir de février, les fonctionnaires fédéraux ne pourront plus, en principe, être appelés par leur supérieur en dehors des heures normales de travail. Des entreprises veillent aussi à cette possibilité de déconnecter.

Lutter contre le "stress professionnel excessif et le burn-out". La ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter (Groen), entend y contribuer à travers une circulaire s’appliquant aux 65.000 fonctionnaires fédéraux: ils ne pourront plus être contactés par leur supérieur en dehors des heures de bureau, sauf s’il n’est vraiment pas possible de faire autrement. Les fonctionnaires ne pourront pas non plus subir le moindre désavantage s’ils ne réagissent pas à de tels appels ou messages.

Petra De Sutter s’inspire ainsi d’initiatives prises chez nos voisins. En France, la législation du travail oblige les entreprises de plus de 50 travailleurs à mettre en place des dispositifs empêchant les moyens de contact numériques de perturber le repos de leurs collaborateurs. En 2018, Rentokill, spécialisée dans la lutte contre les nuisibles, avait été condamnée à une amende de 60.000 euros pour non-respect de ces règles.

Respecter le temps de repos

En Allemagne, certaines entreprises sont encore plus strictes dans ce domaine. Ainsi, depuis 2012, Volkswagen bloque les serveurs de communication des collaborateurs disposant d’un smartphone professionnel entre 18 h 15 et 7 h.

"En cette période de télétravail, qui supprime la séparation physique entre les activités professionnelles et la vie privée, cette règle s’avère encore plus importante." Jeroen Lissens Porte-parole de BMW Belux

Le groupe automobile BMW avait également frappé les esprits, en 2014, en mettant en œuvre des principes régissant précisément quand et comment les collaborateurs doivent être joignables. "Après les heures de bureau, nous ne sommes plus censés répondre aux e-mails", confirme Jeroen Lissens, porte-parole de BMW Belux. "En cette période de télétravail, qui supprime la séparation physique entre les activités professionnelles et la vie privée, cette règle s’avère encore plus importante."

Mais les collègues qui persistent à envoyer des e-mails le soir ne sont pas pour autant rappelés à l’ordre. "Nous ne sommes pas tatillons à ce point", souligne Jeroen Lissens.

Les employés de BNP Paribas Fortis ne sont pas tenus de répondre aux e-mails, messages ou coups de fil de leur chef après les heures de bureau. Leurs supérieurs hiérarchiques sont cependant autorisés à les contacter de la sorte s’ils précisent qu’ils n’attendent pas de réaction le jour même. Chez Colruyt également, on souligne que les bonnes règles font les bons collègues. "On demande à chacun d’indiquer clairement dans l’agenda quand on est joignable ou non."

Dialogue d’adultes

Les données collectées par Protime, le leader du marché de la gestion des temps de travail, révèlent que près des deux tiers des travailleurs en Flandre ne calquent pas leur journée de télétravail sur leurs horaires de bureau. Ils sont 18% à commencer plus tôt pour pouvoir arrêter également plus tôt. Et 11% des télétravailleurs répartissent leur journée sur plusieurs plages horaires.

"Des personnes en arrivent à emporter leur téléphone à la toilette par crainte, injustifiée, de ne pas être joignables. Cela ne les aide pas si on leur dit qu’elles ne peuvent plus être appelées après 17 h." Frank Vander Sijpe Directeur HR Trends & insights chez Securex

Frank Vander Sijpe, directeur HR Trends & insights chez Securex, déplore dès lors les règles édictées par la ministre De Sutter. "Des personnes en arrivent à emporter leur téléphone à la toilette par crainte, injustifiée, de ne pas être joignables. Cela ne les aide pas si on leur dit qu’elles ne peuvent plus être appelées après 17 h."

La responsabilité d’organiser un "travail faisable" incombe aux deux parties, souligne Frank Vander Sijpe. "Certes, certains chefs abusent de tous les outils technologiques disponibles. Mais ce n’est pas une raison pour traiter les collaborateurs comme des enfants." Il estime ainsi que ce type de règles marque davantage une régression qu’un progrès: "Le télétravail a remis à l’avant-plan la question de l’autonomie au travail. Organisons-la bien. Et cela commence par un dialogue entre adultes."

Rien n’est encore décidé pour le secteur privé Il n’existe pas encore de "droit à la déconnexion" dans le secteur privé belge. Mais, à la demande du gouvernement De Croo, la question est débattue actuellement au sein du Conseil national du travail (CNT), un des organes de concertation du pays réunissant syndicats et organisations patronales. Lors des dernières négociations budgétaires, le gouvernement fédéral s’est, en effet, déclaré partisan de l’instauration d’un tel droit, après avoir reçu l’avis des partenaires sociaux à ce sujet. Les organisations patronales ne sont pas favorables à un droit à la déconnexion généralisé. Elles font valoir que la faisabilité d’un tel droit varie fortement d’un secteur à l’autre. Dans certains métiers, estiment-elles, les professionnels doivent pouvoir rester joignables de manière flexible. Elles ne sont cependant pas opposées à la mise en place d’un cadre général, au niveau national, qui déterminerait les cas où un "droit d’être tranquille" pourrait être instauré.