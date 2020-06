Les fonds ELTIF pour relancer l'économie

La stratégie de relance de l’économie va devoir s’appuyer sur des investissements massifs dans les infrastructures et les PME . Sur ce point, l’Europe et les États-membres sont d’accord. Reste à voir comment faire.

Car si l’Union Européenne (UE) a en effet annoncé vouloir investir des centaines de milliards d’euros, il appartient aux États membres d’injecter ces sommes dans leurs économies. Dans le cas de la Belgique, un problème se pose: il manque un cadre réglementaire et fiscal permettant de structurer de manière efficace et transparente les investissements dans les projets d’infrastructure. En effet, peu de projets de financement en infrastructures voient le jour actuellement en Belgique et ceux-ci s’inscrivent hors de tout cadre réglementaire et fiscal. À défaut d’un tel cadre, les investissements doivent passer par des structures ad hoc, complexes et donc peu lisibles pour les investisseurs, qui impliquent de surcroît des coûts d’investissements élevés.