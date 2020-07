Les forains crient leur colère: le politique leur vient en aide

Environ 420 camions ont circulé vendredi à compter de 09h45 dans Bruxelles pour manifester contre les fermetures de foires et kermesses en raison de restrictions sanitaires qu'ils jugent discriminantes.

Les forains, venus de toute la Belgique, ont joué du klaxon sur le trajet. Deux bâches portant des messages appelant à sauver la culture de la foire belge ont été accrochées au-dessus des tunnels pour le public, et rue de la Loi pour les ministres. Un corbillard était en tête du cortège. "Si on reste sur ces positions, la foire va mourir", commente Jim Bodet, un jeune forain de la foire du Midi qui organise la mobilisation.

Ils étaient environ 420 camions, selon le comptage définitif effectué par la police de Bruxelles-Ixelles, à circuler vendredi dans Bruxelles pour manifester contre les fermetures de foires et kermesses en raison de restrictions sanitaires qu'ils jugent discriminantes . Plusieurs dizaines de plus petits véhicules étaient également présents, pour un total proche de 500, selon Jim Bodet.

Des mesures prises pour leur venir en aide

L'organisateur de la manifestation apprécie le demi-million d'euros débloqué par la Ville de Bruxelles pour compenser les frais de montage de la foire du Midi. Plus largement, il se réjouit des ouvertures au niveau fédéral. "On a été reçus tôt ce matin chez le ministre des Indépendants Denis Ducarme et des portes sont ouvertes pour faire reconnaître les difficultés du secteur forain", explique Jim Bodet. "Les syndicats vont faire des groupes de travail."