Les gardes des pompiers volontaires doivent-elles être payées?

La cour du travail de Bruxelles va rendre ce lundi un arrêt très attendu qui devrait sanctionner une affaire judiciaire vieille de plus de dix ans.

Elle concerne au premier plan les pompiers de Nivelles, mais plus largement la décision devrait rapidement faire des vagues, et même par-delà les frontières du pays, dans toute l'Europe . En substance, la question est: faut-il payer les gardes à domicile des pompiers volontaires?

Depuis 2009

Un sapeur-pompier nivellois réserviste, suivi par de nombreux collègues, a lancé la bataille en 2009. Il voulait notamment que les gardes à domicile soient considérées comme du temps de travail et soient rémunérées . Il avait aussi d'autres demandes, concernant, entre autres, les prestations de nuit, mais celles-ci ont été rencontrées depuis lors. Pas le problème des gardes du week-end. Le pompier à l'origine de l'affaire met en évidence que, durant ses gardes, il doit rester joignable et, si nécessaire, se présenter à la caserne dans un délai maximum de huit minutes.

L'affaire a traîné notamment parce que le tribunal du travail de Nivelles a d'abord donné partiellement raison aux pompiers nivellois. Mais la Ville de Nivelles est allée en appel et la cour du travail de Bruxelles a alors interrogé la Cour de Justice européenne sur cette question des gardes à domicile.

Des arriérés?

La justice européenne a répondu en février 2018 que les gardes à domicile, quand elles entraînent des contraintes significatives et empêchent les travailleurs de se livrer à d’autres activités, doivent être considérées comme du temps de travail.

L'affaire revient donc ce lundi à la cour de travail de Bruxelles, qui doit "traduire" l'arrêt de la cour européenne. Si ces gardes a domicile sont reconnues comme du temps de travail et doivent bien être rémunérées, la Ville de Nivelles devra faire de fameux calculs et sans doute payer des arriérés... Et tous les réservistes du pays loucheront eux aussi sur ce nouveau régime...