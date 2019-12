Les impôts rapportent plus de 2 milliards d'euros en moins

La Belgique se prépare à clôturer l’année 2019 avec un déficit de plus de 2 milliards d’euros de recettes fiscales. Le ralentissement de la croissance ainsi que la baisse des taux et des dividendes ont poussé le budget davantage dans le rouge.

Le budget 2019 fut le dernier établi par l’ensemble du gouvernement Michel. A l’époque, Johan Van Overtveldt (N-VA) était encore ministre des Finances et avait évalué les revenus d’impôts pour 2019 à 120 milliards d’euros. Cet été, le premier rapport du comité de monitoring publié depuis la chute du gouvernement montrait déjà que ces prévisions étaient très optimistes.

"Il ne fait aucun doute que l’écart sera négatif par rapport aux estimations initiales, mais nous pensons qu’il sera moins important que prévu cet été. Les raisons qui expliquent cette situation sont claires: la détérioration de la conjoncture économique et son impact immédiat sur les paiements anticipés et les revenus de la TVA. S’y ajoutent la baisse des taux d’intérêt et des dividendes", explique Francis Adyns du SPF Finances.