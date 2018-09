Les intérêts notionnels resteront stables l'année prochaine

En 2019, le taux des intérêts notionnels atteindra 0,726%, contre 0,746% cette année, d’après les calculs de L’Echo, confirmés par des experts-comptables fiscalistes. Cette baisse de seulement 0,02 point de pourcentage , la plus faible variation depuis l’introduction de la mesure en 2006, s’applique aussi au taux pour les PME qui passera donc de 1,246% à 1,226%. Cela signifie que les entreprises pourront déduire un montant à peu près stable de leurs revenus imposables, ce qui implique qu’elles paieront plus ou moins le même impôt, abstraction faite des autres paramètres influençant l’impôt des sociétés.

À cause des taux des Olo

Rappelons en outre que le champ d’application des intérêts notionnels a été fortement limité par la récente réforme de l’impôt des sociétés (Isoc). Depuis cette année, la déduction pour capital à risque ne s’applique plus qu’à la moyenne des augmentations de capital des cinq dernières années et non à l’intégralité des capitaux des entreprises. Le but était de financer partiellement la baisse du taux nominal de l’Isoc, qui est passé de 33,99% à 29,58% et doit encore diminuer jusqu’à 25% en 2020.