Les jobs étudiants grippés par la crise

Horeca, commerces… de nombreux secteurs auront peu de jobs à offrir aux étudiants suite à la crise du coronavirus. Plusieurs facteurs expliquent cela, selon la Fédération des services RH (Federgon): une activité économique moindre qui tire la demande d'emplois à la baisse ; certains secteurs comme l'horeca ou l'événementiel, qui habituellement engagent à tour de bras des étudiants, sont particulièrement touchés suite au confinement; et des entreprises parfois plus frileuses à donner accès à leurs locaux à des personnes externes pour éviter la contamination.

"Nous estimons que le nombre de postes d’étudiants à pourvoir dans la période des vacances sera nettement plus bas que les autres années. Cela pourrait être très significatif et aller au-delà de -30%", prévient Paul Verschueren de Federgon.

Les secteurs qui embauchent

Dans la grande distribution et les entreprises de nettoyage, la demande est toujours bien présente. "Nous estimons avoir besoin du même nombre d'étudiants que l’année passée. Cela veut dire 750 étudiants pour nos activités logistiques et 2.400 étudiants par semaine pour nos magasins ", explique Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize.

Chez Colruyt, depuis mars, "il y a eu beaucoup plus d'étudiants au travail qu'on ne le pensait initialement. Nous estimions avoir besoin d'environ 400 ETP étudiants pour le mois de mai, nous avons finalement embauché 2.300 ETP au cours des deux premières semaines de mai", indique Nathalie Roisin, responsable presse. Pour l’été, Colruyt a déjà créé plus de 9.000 contrats étudiants. "Mais il faut s’attendre à ce que ces chiffres évoluent encore considérablement."

Coup de pouce fiscal

En tant qu’étudiant jobiste, vos rémunérations ne sont pas soumises au précompte professionnel si vos prestations ne dépassent pas le quota de 475 heures par année civile. Aucune cotisation de sécurité sociale autre que la cotisation de solidarité n’est due sur ces rémunérations. Mais pour encourager les étudiants, l'arrêté royal stipule que les heures prestées entre le 1er avril et le 30 juin 2020 ne soient pas prises en compte dans le quota annuel de 475 heures. Ces heures ne sont pas soumises au précompte professionnel et le quota de 475 heures pourra être presté plus tard.

En Wallonie, entre janvier et septembre inclus, les revenus et le nombre d’heures prestées par un étudiant n’ont aucune incidence sur leur droit aux allocations familiales. En Flandre, en principe, pour éviter de perdre ses allocations familiales, un étudiant ne peut pas travailler plus de 475 heures par an. Mais pour cette année 2020, les heures prestées durant le deuxième trimestre ne sont pas comptabilisées dans le quota de 475 heures. Le gouvernement bruxellois, de son côté, a décidé de ne pas limiter le nombre d'heures de travail aux étudiants durant les deuxième et troisième trimestres cette année.