Les magasins ne seront pas privés de livraisons alimentaires...

Un préaccord a été dégagé dans le secteur du commerce alimentaire, menacé de grèves. Les dépôts ne seront pas bloqués ce vendredi.

Soulagement. Les dépôts des commerces alimentaires ne seront pas bloqués ce vendredi. Depuis le mois de septembre, syndicats et patronat du secteur du commerce alimentaire (entrepôts, boucheries, etc.) négociaient et la grogne des travailleurs s'était transformée en menace de grève.

"On a été aussi loin que possible." Tangui Cornu Coprésident de la FGTB Horval

Mais la nuit de mercredi à jeudi a été salutaire: un préaccord a émergé au cours de cette neuvième réunion. Il va être soumis aux délégués de la commission paritaire 119 mercredi prochain pour approbation.

Le préaccord concerne trois axes: le pouvoir d'achat, la mobilité et les conditions de travail.

Marge salariale

"On a été aussi loin que possible", assure Tangui Cornu, coprésident de la FGTB Horval (horeca et alimentation). "Dans le cadre fixé par le gouvernement, on a peu de marge de manœuvre."

130 euros Une prime unique de 130 euros brut sera distribuée aux travailleurs du secteur du commerce alimentaire pour 2021, dans le cadre de la marge salariale

Pour rester dans la marge salariale imposée de 0,4%, les négociateurs ont décidé d'une prime unique brute de 130 euros en 2021. Pour 2022, les 0,4% passeront dans les salaires. "Mais ça représente quoi? 7 euros net par mois environ!", calcule, amer, l'émissaire de la FGTB.

Une prime corona va aussi être distribuée. Elle sera de 200 euros brut dans les entreprises de moins de 50 travailleurs ayant réalisé des bénéfices en 2019 et 2020, ainsi que pour toutes celles qui étaient dans le vert l'an passé, mais pas en 2019. Elle se montera à 500 euros pour les entreprises de plus de 50 personnes qui ont obtenu des résultats positifs en 2019 et 2020.

"On enregistre de plus en plus d'accidents de travail et il y a aussi beaucoup de stress dans les entrepôts." Tangui Cornu Co-président de la FGTB Horval

Pour les déplacements, l'intervention de l'employeur passera de 70% à 80%. L'intervention du fond social pour la garde d'enfant de 3 à 6 ans a été majorée, pour un maximum de 600 euros par an.

Lutte contre le stress et les accidents

La problématique des conditions de travail constituait un gros chapitre des discussions. "Les travailleurs des magasins comme Lidl et Aldi ne sont pas les seuls à subir une pression intense. On enregistre de plus en plus d'accidents de travail et il y a aussi beaucoup de stress dans les entrepôts", souligne Tangui Cornu.

Des groupes de travail mêlant travailleurs et membres de la direction réfléchiront au problème. Le fond social fera une synthèse de ces discussions et transmettra le fruit de cette réflexion aux entreprises.