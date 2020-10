Les ménages wallons et bruxellois plus fragiles face à la crise

Les ménages précarisés sont plus nombreux en Wallonie et à Bruxelles.

Avec la crise, un ménage belge sur cinq a perdu plus de 10% de ses revenus. L’épargne en Wallonie et à Bruxelles est plus faible pour affronter de tels coups durs.

Les ménages les plus touchés par la crise sont aussi ceux qui ont le moins d'épargne pour compenser la perte de revenus.

C'est un des constats qui figurent dans le rapport que publieront désormais tous les mois la Banque nationale et l’ERMG, le groupe d'experts qui conseille le gouvernement dans la gestion des aspects économiques de la crise Covid.

4% Quatre pourcent des ménages ont vu leurs revenus s'effondrer de plus de 50%.

Les chiffres ont été arrêtés au mois de septembre. Il en ressort que 4% des 1.850 ménages interrogés ont vu leurs revenus s'effondrer de plus de 50%; 4% ont perdu entre 30 et 50%; 12% ont perdu entre 10 et 30%, et 9% ont perdu moins de 10%. Cela laisse tout de même 7 ménages sur 10 (71%) qui n'accusent aucune perte de revenus suite à la crise. Du moins jusqu’ici…

On tape dans l'épargne

Environ 30% des ménages ne peuvent pas tenir sur leurs économies au-delà de 3 mois. Si on prend les ménages les plus affectés par la crise, soit ceux qui ont vu leurs revenus diminuer de plus de 10%, près d’un sur deux (44%) n’a pas de quoi vivre plus de 3 mois. A l’inverse, 52% pensent pouvoir couvrir leurs dépenses et factures au-delà de 6 mois, s’ils devaient se retrouver sans revenus.

49% En Wallonie, un ménage sur deux qui a perdu des revenus n'a pas de quoi tenir plus de trois mois sur ses économies.

La situation est plus préoccupante pour les ménages wallons et bruxellois. Non pas qu'ils aient été davantage frappés par la crise. Un tiers des ménages de la capitale (31%) a essuyé une perte de revenus depuis mars. Ce n’est pas très différent en Wallonie (28%) et en Flandre (28%). Par contre, les ménages du sud du pays ont moins d'épargnes pour affronter un éventuel coup dur. En Wallonie, 49% de ceux qui ont perdu des revenus n'ont pas de quoi tenir plus de trois mois. A Bruxelles, ils sont 42% dans cette situation, et en Flandre 35% seulement.

84.000 emplois perdus

En juillet dernier, l'ERMG avait constaté que ce sont surtout les indépendants, les étudiants et les personnes sous contrat temporaire qui sont frappés par ces pertes de revenus.

Si le marché du travail a repris quelques couleurs depuis début septembre, la situation est loin d’être normalisée. Les pertes d'emploi dans le secteur privé sont désormais estimées à 84.000 pour cette année. Les secteurs de l'horeca, de l'événementiel et du voyage sont les plus touchés.