Les mesures de relance belges sont "de petite taille", constate la Commission

Sur la qualité des dépenses publiques donc, la Commission souligne la nécessité d'investissements favorisant la croissance, notamment par le soutien à la transition verte et numérique. En l’occurrence, les mesures annoncées dans le projet de budget belge "sont conformes à la recommandation, bien que de petite taille", écrit l’exécutif, qui présentait ce mercredi son paquet d’automne dans le cadre de la coordination des politiques socio-économiques de l’Union. En combinant les mesures d'urgence et de reprise, la Belgique mobilise en 2022 moins de 1,5% de son PIB, un des niveaux relatifs les plus faibles de la zone euro, largement en dessous de la moyenne.