Les montants de l'épargne-pension restent inchangés en 2021

Un amendement a été apporté in-extremis à la loi programme pour éviter le gel de l’indexation de l’épargne-pension. "Le gel de l’indexation des montants relatifs à l’épargne-pension ne sera pas encore d’application pour l’exercice d’imposition 2021, afin d’éviter des problèmes avec l’application de l’ épargne-pension duale et l’interdiction pour les organismes qui offrent des produits d’épargne-pension d’accepter des sommes supérieures au plafond ", précise le texte.

En pratique

En 2021, les Belges pourront donc verser autant que cette année dans le troisième pilier des pensions. Ils auront toujours le choix entre:

- verser jusqu’à 990 euros et bénéficier d’une réduction d'impôt de 30%;

- verser jusqu’à 1.270 euros et profiter d’une réduction fiscale de 25%.

Ce montant sera récupéré en 2022, via la déclaration d'impôt.