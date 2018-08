Les multinationales sortent des milliards de Belgique

La Belgique joue de moins en moins le rôle de havre financier pour les grandes multinationales étrangères . Ces deux dernières années, elles ont retiré 62 milliards d’euros de leurs centres de financement belges. C’est ce que révèlent les derniers rapports annuels des 17 plus grands centres de financement gérés par ces multinationales à partir de notre pays. En outre, le géant allemand de la chimie BASF a annoncé plus tôt cette année qu’il comptait transférer son "treasury center" en Irlande, ce qui devrait faire passer le compteur des sorties de capitaux à plus de 78 milliards d’euros. Sur 17 centres de financement, sept ont déjà mis fin à toutes leurs activités .

Un retrait pas encore massif

Ikea a retiré plus de 5 milliards d’euros de son centre de financement belge Ikea Service Center (ISC), dont le siège social est situé à Zaventem. Le géant suédois du meuble avait déjà procédé à ce retrait avant l’accord estival et indique que l’ISC n’est plus considéré comme le plus grand centre de financement du groupe.