Les notaires se mettent en ligne pour créer votre entreprise

Créer son entreprise devient un peu plus rapide depuis ce 1er août. Il n'est plus nécessaire, désormais, de se rendre physiquement auprès d'une étude notariale pour signer l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une association ou d'une fondation. Cela peut désormais être fait à distance , par vidéoconférence avec son notaire . Il suffit, pour lancer la procédure, de se rendre sur www.startmybusiness.be , la plateforme mise en ligne dimanche dernier par la Fédération du notariat (Fednot).

À l'origine de cette initiative, figure une directive européenne. Pour traduire celle-ci dans le droit belge, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a déposé fin mars un projet de loi modifiant le Code des sociétés et associations ainsi que la loi du 16 mars 1803 sur l'organisation du notariat. Les notaires ont suivi le mouvement et développé la plateforme nécessaire sur internet. Ce qui a permis – une fois n'est pas coutume – à la Belgique d'être le premier pays de l'Union européenne à proposer ce service facilitant la création d'entreprise. Car à ce jour, selon les infos disponibles via l'Association européenne du notariat, la Belgique est en effet le seul État membre à avoir déjà mis le processus en place, ce dont s'est d'ailleurs félicité Vincent Van Quickenborne dans le communiqué de Fednot.

Concrètement, tout candidat entrepreneur désirant créer une société plutôt que de se lancer comme indépendant peut se connecter à la plateforme startmybusiness.be en s'identifiant soit avec son eID, soit via l'application itsme. Il y entrera ensuite ses données et choisira une étude parmi les 1.150 que recense le Royaume. Le notaire élu vérifiera ces informations, après quoi les deux parties pourront se donner rendez-vous en vidéoconférence pour signer, par signature électronique, l'acte de constitution de l'entreprise.

Pas la solution miracle, mais une avancée

À l'Union des classes moyennes (UCM), on formule la même remarque: "C'est évidemment une évolution positive, qui va faciliter les choses", souligne son porte-parole, Thierry Evens. "Tout le monde insiste beaucoup sur la nécessité de tout faire en ligne, mais il ne faut pas oublier que créer une entreprise n'a rien d'anodin. C'est un moment important, chargé d'émotions et où les éventuelles erreurs commises risquent de se payer cash plus tard. D'où l'importance de se faire accompagner. Nos guichets d'entreprise proposent un tel accompagnement aux créateurs, et on peut supposer que les notaires fassent également." À noter que ces guichets ont déjà créé leur propre plateforme en ligne.