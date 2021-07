Les patrons redoutent une flambée de l'inflation

Optimisme

Il en ressort que la plupart des secteurs sont beaucoup plus positifs qu'en novembre dernier concernant l’activité économique, l’emploi, les investissements et les perspectives. La moitié des secteurs rapportaient déjà fin mai une activité économique égale ou supérieure à la normale. Et trois quarts s’attendent à ce que cette tendance se poursuive au cours des six prochains mois.