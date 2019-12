Les patrons voudraient assouplir la protection des délégués syndicaux

→ Une cage dorée

Manou Doutrepont, CEO de la société de consultance Social Dialogue Network et professeur à l’EHSAL Management School, observe sur le terrain certaines dérives découlant de ce statut privilégié. "Certains délégués se considèrent comme intouchables, au-dessus des lois. La plupart des délégués font très bien leur boulot, mais cela n’empêche que certains se comportent mal, défiant l’autorité de l’employeur et se plaçant hors du champ de la civilité élémentaire."

La deuxième critique patronale porte sur le statut du candidat non-élu. Celui-ci est protégé aussi longtemps qu’un élu, soit sur une durée de 4 ans. Le candidat non-élu lors des élections ultérieures sera, à chaque suffrage, protégé pendant 2 ans. La durée et la portée de cette protection sont sans commune mesure avec les règles applicables à l’étranger. En France et en Allemagne par exemple, le candidat non-élu n’est protégé que pendant 6 mois à partir de la réception de la candidature. Aux Pays-Bas, la protection des candidats non-élus cesse dès que les résultats des élections sont connus.

Le troisième écueil aux yeux des patrons, c’est la fameuse période occulte. Le principe est le suivant. L’identité des candidats aux élections n’est connue de l’employeur qu’à partir du jour X + 35 (X étant le jour de l’affichage de l’avis des élections). Mais ces candidats sont rétroactivement protégés contre le licenciement dès X -30. Si l’on tient compte des remplacements éventuels des candidats, les candidatures ne deviennent définitives qu’à X + 77 . Concrètement, il y a un gel de tout licenciement entre X -30 et X + 77, soit 107 jours.

Jean-Charles Parizel: "107 jours correspondent à 3 mois et demi, soit 30% de l’année. Pendant cette période, c’est le black-out, pas uniquement du point de vue des licenciements, mais aussi du point de vue de la gestion et de l’organisation de l’entreprise. Impossible de lancer une restructuration, de réorganiser les services, d’introduire des nouveaux régimes de travail, de modifier les horaires de travail." Bref, l’entreprise est paralysée pendant 30% de l’année et ce phénomène se reproduit tous les 4 ans.