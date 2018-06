Les pensions, ce défi majeur pour les finances communales

Dépenses

• Aide sociale. Alors que le régime des sanctions liées au chômage a été durci et que de nouvelles règles sont entrées en vigueur en matière d’asile et d’immigration, provoquant, de 2015 à 2017, une hausse du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale, le montant de la dotation versée par les communes aux CPAS n’a guère connu de hausse fulgurante. Entre 2012 et 2018, celui-ci a grimpé annuellement de 2,6% en Flandre, de 2,8% en Wallonie et de 3,8% à Bruxelles. "Une croissance certes plus élevée que la moyenne des dépenses communales, mais pas un choc budgétaire non plus." Il faut dire que certaines interventions sont remboursées à 100% par le Fédéral.