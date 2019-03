Les personnes physiques en faillite privées d'un nouveau départ

Le nouveau cadre légal sur les faillites contient une série de manquements qui rendent la relance d’une nouvelle activité très compliquée, voire parfois impossible . Depuis le 11 août 2017, le code de droit économique (qui date de 2013) a reçu l’ajout d’un livre XX qui traite du droit de "l’insolvabilité des entreprises" , c’est-à-dire essentiellement de la faillite et de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Une des principales nouveautés de ce livre XX, entré en vigueur le 1er mai 2018, est que le droit de l’insolvabilité a été étendu aux entreprises en personne physique, c’est-à-dire plus seulement les commerçants personnes physiques mais également à "toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant" , cette notion incluant notamment les professions libérales.

Or il semble que le législateur n’ait pas suffisamment tenu compte de certaines conséquences de la faillite et de la PRJ lorsque celles-ci s’appliquent à des personnes physiques . L’intention première est, conformément à une proposition de directive du Parlement européen de 2016, de promouvoir le principe de "seconde chance" en favorisant un nouveau départ pour le failli.

Trois anomalies

→ La première porte sur le régime de l’excusabilité . Auparavant, le failli devait s’excuser. On a remplacé cette formalité quelque peu désuète par le principe de l’effacement des dettes du passé. Sauf que l’effacement des dettes est, dans la pratique, difficile à obtenir. Suite à l’adoption d’une série d’amendements dans la loi, l’effacement n’est accordé qu’à la demande expresse du failli et pour autant que cette demande intervienne dans les trois mois qui suivent la publication au Moniteur du jugement de faillite. L’objectif est d’éviter d’accorder l’effacement à n’importe qui. " Trois mois, c’est trop court , estime Nicholas Ouchinsky. Après une faillite, certains sont totalement désemparés ou en dépression. Sauf raison exceptionnelle, il aurait fallu accorder l’effacement d’office."

De plus, on a prolongé d’un à trois mois le délai pour former tierce opposition contre l’effacement (par le ministère public ou tout intéressé). Ce qui est contraire à l’idée de favoriser un nouveau départ le plus rapidement possible.