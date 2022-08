Les pistes d'un nouveau paquet d'aides face à la crise énergétique...

Un comité de concertation a lieu ce mercredi après-midi afin d'envisager de nouvelles aides, au niveau fédéral, mais aussi régional, face aux factures d'énergie.

Un comité de concertation (Codeco) est organisé ce mercredi, à 15h. L’objectif fixé est de voir comment les différents gouvernements "peuvent travailler ensemble à mieux protéger les Belges face à la crise". Crise énergétique, et particulièrement pour son poids financier sur les ménages.

Ce Codeco va réunir le Premier ministre, les vice-Premiers, la ministre de l’Énergie, la secrétaire d’État au Budget, ainsi que les représentants des entités fédérées, c'est-à-dire les ministres-présidents wallon, bruxellois, flamand, germanophone et francophone. Les responsables des matières énergétiques au niveau régional seront aussi présents: Alain Maron pour Bruxelles et Philippe Henry pour la Wallonie.

Vers un quatrième paquet?

Tous les pays européens planchent déjà sur des méthodes pour adoucir des factures de gaz qui deviennent impayables pour certains et les notes d'électricité qui grimpent à cause de la hausse des prix du gaz. La Vivaldi a déjà développé trois paquets de mesures, dont le dernier en mars, mais les prix de l'énergie ont continué à grimper. Que peut-on encore faire d'autre?

Ces derniers jours, la Belgique s'est ressaisie de l'idée, déjà lancée en fin d'hiver dernier, de plafonner les prix de l'énergie. Mais au niveau belge, ce n'est pas concevable, notre marché étant très interconnecté et donc dépendant d'une kyrielle d'acteurs non belges. D'où la volonté de porter ce projet au niveau européen. Cela tombe bien, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a expliqué lundi qu'une réflexion était en cours pour "une intervention d'urgence et à une réforme structurelle du marché". Une réunion des ministres de l'Énergie est prévue le 9 septembre à Bruxelles.

Mais de telles réformes prendront du temps. Il a donc été demandé aux différents échelons de gouvernement de venir ce mercredi au Codeco avec des pistes. Il devrait s'agir d'un grand brainstorming autour d'une série de possibilités déjà largement évoquées par l'une ou l'autre partie.

Qui veut quoi?

Petit coup de sonde. Le MR défend l'idée de prolonger non plus seulement les réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 pour lesquels le gouvernement a arraché un accord de principe à Engie, mais d'autres également, censés tous être à l'arrêt en 2025. Les libéraux francophones visent 5 réacteurs.

5 réacteurs nucléaires Le MR veut prolonger jusqu'à 5 réacteurs nucléaires au-delà de 2025.

Thomas Dermine (PS), le secrétaire d’État à la Relance et aux Investissements publics, a déjà annoncé les pistes privilégiées par les socialistes francophones. Dans La Libre Belgique, il évoque une hausse des salaires ciblée sur les bas et moyens revenus, notamment via le relèvement des frais professionnels forfaitaires ou des mécanismes fiscaux. Pour les travailleurs, il propose une hausse du remboursement des frais kilométriques. Autres pistes des socialistes: la taxation des surprofits des grandes compagnies énergétiques, portée par la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten, mais clairement difficile à réaliser, ainsi qu'un impôt minimum des multinationales de 15% et le relèvement du taux marginal de la taxe sur les comptes-titres,

La taxation des surprofits des grandes compagnies énergétiques est la première option défendue par Ecolo, avant un plafonnement des prix du gaz au niveau européen et un découplage entre les prix du gaz et de l'électricité. Les Verts demandent ensuite un élargissement du tarif social et des aides aux entreprises pour qu'elles diminuent leur consommation. "Et en dernier point, explique le porte-parole d'Ecolo Baptiste Erpicum, une aide aux ménages pour réduire leur consommation. C'est important, mais on ne veut pas faire supporter toute la responsabilité par les gens. Porter un pull supplémentaire et baisser le chauffage ne va pas résoudre cette situation exceptionnelle!"

"On ne veut pas faire supporter toute la responsabilité par les gens." Baptiste Erpicum Porte-parole d'Ecolo

Les entreprises insistent pour ne pas être les oubliées de la réflexion. "Le soutien aux indépendants et aux PME tarde toujours à venir", souligne le SNI, le syndicat neutre des indépendants, qui propose ses pistes: tarif spécial, déduction fiscale majorée de la facture énergétique, suppression temporaire de certaines accises et taxes sur l'énergie...

Les leviers des Régions

Un kern est organisé ce mardi soir pour synthétiser les pistes du gouvernement De Croo.

Les Régions ont été priées d'amener leurs propres idées. Le gouvernement wallon compte appuyer la position de Tinne Van der Straeten de taxer les surprofits. Il veut aussi développer des mesures d'urgence et structurelles. Les entités fédérées ont dans leurs compétences plusieurs leviers pour alléger la crise, avec l'habitat qui pourrait bénéficier de nouvelles primes, l'éolien terrestre ou encore la sensibilisation (dans les écoles par exemple)...