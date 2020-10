Les plans sociaux largement sous-exploités

Les plans sociaux ne tiennent généralement pas compte des besoins individuels. Une indemnité de licenciement et un budget de formation sont négociés avec le personnel. Une fois qu'il y a consensus sur la formule, la rémunération par employé est calculée et payée.

"Il est plus facile et plus rapide de communiquer sur une solution simple."

Quant à savoir pourquoi il y a encore tant d’uniformité dans les plans sociaux, Jan Vanthournout avance une explication: "Le manque de savoir-faire juridique et technique joue certainement un rôle. Il est également plus facile et plus rapide de communiquer sur une solution simple avec toutes les personnes concernées."