"Les prix de l'immobilier devraient baisser de 1 à 3% cette année"

Dès la mi-mai, l'intérêt pour l'immobilier a augmenté. Le nombre de visites de sites immobiliers sur Google était plus élevé dès la fin du confinement que juste avant celui-ci, selon les statistiques d’Immoweb, Immovlan et Zimmo. Un intérêt qui s’est traduit par un nombre de transactions en hausse de 8,4% en juin par rapport au même mois un an plus tôt, selon le dernier baromètre des notaires.