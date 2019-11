Les prix des produits énergétiques ont fortement chuté

Les prix à la consommation des produits énergétiques ont chuté de 4,3% au troisième trimestre. Cette baisse est l'une des causes du ralentissement de l'inflation totale en Belgique alors que les prix à la consommation des produits alimentaires ont progressé de 1,2%.

"La baisse du cours moyen du pétrole explique la baisse des prix des carburants (-3,6 %) et du mazout de chauffage (-6,6 %) sur un an, alors que la baisse des prix du gaz naturel (-10,8 %) est essentiellement due à la baisse de la composante énergétique et dans une moindre mesure des tarifs de distribution. Le prix de l'électricité s'est quant à lui stabilisé sur base annuelle avec une inflation de +0,1%, contre +5,4% au trimestre précédent", détaille Peter Van Herreweghe, directeur de l'Observatoire des prix.