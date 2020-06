Les professions libérales restent à la peine malgré le déconfinement

"Trois mois après le sondage réalisé fin mars, la situation s'améliore évidemment, mais elle reste préoccupante", déclare-t-on à l'UCM. Quelque 77% des titulaires de profession libérale estiment avoir moins ou beaucoup moins de travail qu'avant la crise en ce mois de juin. Ils étaient 70% en mars. Parmi les raisons invoquées: la proximité physique indispensable mais compliquée suite aux règles en termes de distanciation sociale, une demande insuffisante et un environnement économique incertain.

Pas de fin en vue

On ne note pas plus d'enthousiasme au niveau de l'emploi: 25% des sondés travaillent avec moins de personnel (avec des licenciements dans 6% des cas) et 18% entendent poursuivre à effectif réduit.