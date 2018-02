Les recettes de la taxe boursière à leur plus haut niveau depuis l'an 2000

D’après les chiffres du SPF Finances, les investisseurs ont versé l’an dernier, via la taxe sur les opérations de Bourse (TOB), 289,8 millions d’euros dans les caisses de l’Etat, soit 36% de plus qu’en 2016. Cette année-là, l’introduction de la taxe sur la spéculation avait freiné les ardeurs des investisseurs et fait sensiblement baisser les revenus de la taxe. Il faut remonter à l’an 2000 pour retrouver les mêmes niveaux de rentrées fiscales qu’en 2017.