Les reports de crédits possibles jusqu'à la fin de l'année

Le report de paiement des crédits au bénéfice des citoyens et des entreprises, prévu jusqu'à la fin octobre, est prolongé jusqu'à fin 2020. Toutefois, certaines conditions s'imposent.

Le ministre des Finances, Alexander De Croo (Open Vld), et la Fédération financière l'avaient déjà annoncé, c'est désormais acté: le système de report des remboursements des crédits hypothécaires pour les particuliers et des crédits professionnels, qui devait expiré fin octobre, est prolongé jusqu'à la fin de l'année.

Les conditions:

"Certaines banques prévoient des créneaux plus larges pour l’introduction de cette demande, mais la date limite reste dans tous les cas fixée au 20 septembre 2020."

Febefin précise enfin que pour les reports initiaux valables jusqu’au 30 septembre, la demande de prolongation peut être introduite au plus tôt 30 jours et au plus tard 10 jours avant la date d'expiration finale du report initial.