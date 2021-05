Les réviseurs d’entreprises contrôlent les trois quarts de l'économie belge

Si l'on inclut les institutions publiques non contrôlées (68 milliards d'euros) et les ménages et entrepreneurs individuels (66 milliards d'euros), on aboutit à 425 milliards d'euros de valeur ajoutée.

"Le commissaire examine avec un regard extérieur et objectif les rapports que les administrateurs et la direction de l’entreprise lui soumettent", explique le président de l’IRE Tom Meuleman. "Le réviseur d'entreprise vérifie ces chiffres et ces hypothèses afin que tous ceux qui le souhaitent puissent s'y fier. Investisseurs, syndicats, employés, mais aussi fournisseurs et clients peuvent agir avec une plus grande confiance envers une entreprise qui est auditée."