Les salaires belges progressent moins vite qu'ailleurs

Les salaires corrigés de l’inflation ont augmenté de 0,5% en Belgique cette année, soit bien moins vite que chez nos voisins et que la moyenne européenne. C’est ce que montre une étude publiée jeudi par l’Institut allemand des sciences économiques et sociales (WSI), lié à la fondation Hans Böckler.

En Allemagne, les salaires augmenteront de 1,5%, aux Pays-Bas de 1,2% et en France de 0,6%. La moyenne de l’Europe des 28 est de 1%. C’est dire si la Belgique parvient à maintenir sa position concurrentielle par rapport à ses principaux partenaires économiques.

En termes nominaux, c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation, les salaires augmentent de 2% en Belgique, de 3,1% en Allemagne, de 2,7% aux Pays-Bas et de 2,3% en France. Pour l’Europe des 28, on relève une hausse moyenne de 2,8% cette année.

Si les salaires allemands progressent aussi vigoureusement, c’est en raison d’une croissance robuste et d’un chômage très bas (3,6% contre 6,4% en Belgique). Les salariés allemands se retrouvent ainsi en position de force pour exiger des relèvements sensibles de leurs émoluments. Ainsi, le syndicat IG Metall a arraché en février dernier une hausse salariale de 4,3% dont bénéficient 3,9 millions de salariés dans la métallurgie, qui comprend les géants Daimler, Siemens, Bosch et quantité de PME exportatrices.

On observe en revanche une productivité du travail plus faible en Belgique qu’ailleurs. La productivité belge n’a progressé que de 0,6% en 2018, contre 1,3% en Allemagne, 1,2% en France, 0,7% aux Pays-Bas et 1,2% sur l’ensemble de l’UE-28.