Les secrétariats sociaux, ces partenaires (trop) privilégiés de l'Etat?

A l’opposé des mutualités et des syndicats qui perçoivent des frais d’administration pour services rendus à l’Etat, les secrétariats sociaux sont rémunérés par le biais des intérêts générés par la manne d’argent public passant entre leurs mains. Un système pour le moins opaque.

En 2015, l’ensemble des secrétariats sociaux agréés actifs en Belgique ont dégagé pour 60,37 millions d’euros de produits financiers, soit les intérêts générés par leurs placements. Jusque-là, rien de fantastique. Là où cela devient intéressant, c’est lorsqu’on se penche sur l’origine des sommes ayant ainsi "fait des petits". S’agit-il de fonds propres, ou bien des flux massifs d’argent public transitant via les comptes de tiers détenus par ces institutions (57,5 milliards en 2015: 25,76 milliards d’acomptes ONSS, 11,04 milliards de soldes ONSS et 20,7 milliards de précompte professionnel)?

Les deux, mon général.

Sans qu’il soit possible de distinguer qui a fait quoi. Autrement dit, quelle part de ce revenu financier est due à des fonds publics, et ce qui est le fruit des fonds propres. Interpellant, quand on sait que ce sont justement les intérêts générés par cet argent public qui constituent la rémunération des secrétariats sociaux, pour la mission d’utilité publique effectuée pour le compte de l’Etat.

"Opaque", a déjà tranché la Cour des comptes, qui suggère que l’on introduise plus de clarté dans ce mode de financement. On a donc tenté de faire le point – logique, quelque part, puisque L’Echo a déjà décortiqué les flux d’argent public transitant via les syndicats et les mutualités.

Conclusion: la rémunération publique des secrétariats sociaux agréés nage dans le brouillard le plus complet.

Ce que conteste le secteur, qui avance les chiffres suivants: "Les intérêts issus de la gestion de fonds propres représentent quelque 97% des produits financiers engrangés", assure Jos Gijbels, directeur général de l’Union des secrétariats sociaux (USS), laissant un petit 3% aux fonds publics.

Sauf que ce raisonnement ne tient pas la route et ne résiste pas à l’analyse.

