Les travailleurs vont regretter 2019 et ses augmentations salariales

Les travailleurs ont touché, en moyenne, 111 euros brut de plus par mois cette année, par rapport à 2018. 2020 sera moins réjouissante…

Le salaire mensuel brut des travailleurs belges a augmenté de 3,19% en moyenne en 2019 par rapport à 2018. Sur les fiches de paye, cela représente une augmentation de 111 euros brut. C’est mieux que l’an passé, lorsque la hausse moyenne de 2,94 avait permis un gain mensuel de 105 euros.

Les 20 et 30 ans ont été les plus gâtés de l’an 2019.

D’où proviennent ces augmentations? D’abord de l’inflation qui entraîne une indexation des salaires. "Le taux de croissance de l’indice santé, utilisé dans le calcul de l’indexation des salaires, s’élève en moyenne à 1,89% sur la période observée entre octobre 2018 et octobre 2019", précise Wim Demey, customer intelligence manager auprès du secrétariat social Partena. D’autres augmentations interviennent, dues aux accords sectoriels, notamment. "La marge salariale pour 2019-2020 était de 1,1% maximum, signale Laurence Philippe, legal expert chez Partena. C’est ce chiffre qu’a appliqué la CP200, la plus répandue." Ensuite, il y a bien sûr les augmentations accordées sur base individuelle. "Et aussi les annuités, ajoute l’experte de Partena. Il s’agit des barèmes, appliqués principalement chez les employés."

Précisons qu’il s’agit bien ici de salaire brut et donc, les mesures du tax shift, qui permettaient d’améliorer le salaire net, n’entrent pas en ligne de compte.

Au final, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne en termes de gratification salariale. Le profil du travailleur intervient dans les calculs. Ainsi, les 20 et 30 ans ont été les plus gâtés de l’an 2019, avec une augmentation moyenne de presque 4%. Cela semble beaucoup, mais dans le portefeuille, l’effet est moindre puisque la somme est calculée au prorata du salaire, plus faible chez les jeunes. Ainsi, le brut des 20-24 ans a augmenté de 83 euros en moyenne contre 113 euros pour les 45-49 ans.

60.000 salariés sondés

Mais n’en concluons pas que l’expérience prodigue pour autant une augmentation salariale croissante au fil des années. Les travailleurs ayant plus de 40 ans d’ancienneté connaissent cette année une augmentation de moins de 100 euros, selon Partena qui a scruté les émoluments de 60.000 salariés.

En moyenne, les hommes, généralement mieux payés à la base, ont été gratifiés de 120 euros brut supplémentaires par mois, contre 100 euros pour les femmes.

La catégorie des cadres fait partie de celles qui ont été les moins augmentées en pourcentage: +2,72%. Mais le gain brut, lié au salaire de base, est important: +170 euros mensuels, sans tenir compte des avantages extralégaux.

Autre critère qui fait apparaître une nette distinction, le sexe. En moyenne, les hommes, généralement mieux payés à la base, ont été gratifiés de 120 euros brut supplémentaires par mois, contre 100 euros pour les femmes.

Le diplôme joue également puisque les salariés munis de leur seul diplôme de secondaire ont gagné 2,96% par rapport à 2018, alors que les universitaires bénéficient d’une hausse de 3,51%. Cela se traduit par une augmentation de 93 euros brut en moyenne par mois pour les diplômés du secondaire et de 151 euros pour les universitaires.

Inflation annuelle en hausse

L’inflation annuelle moyenne devrait atteindre 1,5% en 2019. C’est l’inflation de l’année précédente qui intervient pour calculer l’indexation. Sur cette base, on prévoit que les augmentations salariales seront moins généreuses l’an prochain. Autre élément jouant en défaveur d’une belle progression: les accords sectoriels ont déjà été appliqués en 2019. La hausse reste évidemment acquise en 2020 mais il n’y en aura pas d’autres par ce biais l’an prochain.

Notons aussi que la dernière étape de la réforme due au tax shift est entrée en vigueur en janvier 2019 (avec à l’époque une nouvelle hausse des salaires qui oscillait entre 23 et 31 euros en moyenne sur le net). En 2020, on ne pourra donc compter que sur l’indexation (à moins que votre employeur ne vous ait accordé une augmentation salariale).