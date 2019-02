Loi de 1996 | "On pourrait l'assouplir quelque peu"

Pierre Wunsch a – prudemment certes – remis en cause la loi de 1996 sur la compétitivité. Pour rappel, cette loi doit garantir que l’évolution des salaires belges ne dérape pas par rapport aux salaires dans les trois pays voisins (Allemagne, France et Pays-Bas). La colère syndicale qui s’est exprimée lors de la grève générale de mercredi dernier est précisément dirigée contre cette loi jugée trop rigide , surtout depuis qu’elle a été resserrée en 2016 par le gouvernement Michel.

Voici trente ans, le salaire minimum était fiscalisé à 100%. Aujourd’hui, il ne l’est plus. C’est ce qui explique la récente érosion de la productivité belge.

"Après cinq années de croissance économique, on attend des récompenses, c’est normal. La loi de 1996 est sans doute un peu rigide, peut-être faudrait-il l’adapter en y insérant un peu plus de flexibilité, admet Pierre Wunsch. Mais cela ne signifie certainement pas changer toute la loi, car elle reste nécessaire pour garantir notre niveau de compétitivité", s’empresse-t-il de préciser. "Cette loi nous a du reste prémunis contre une répétition des dérapages salariaux des années 80 et 90."