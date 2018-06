Maggie De Block plaide pour une refédéralisation de la politique de santé

"Quand on réalise qu'une idiotie a été faite, on doit pouvoir la réparer"estime la ministre fédérale de la santé publique dans une interview.

La ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) est fatiguée de la fragmentation entre huit ministres de la politique en matière de santé. "En étant honnête, on sait que les soins de santé ont besoin de structures cohérentes", estime-t-elle dans Het belang van Limburg samedi. Elle plaide dès lors pour une refédéralisation de la matière. "Quand on réalise qu'une idiotie a été faite, on doit pouvoir la réparer."